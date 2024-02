Investor Kristi Saare esitleb uut raamatut, mis aitab finantsvabadust saavutada

«Rahaasjadele lähenetakse tihti nii, nagu need eksisteeriks kõikidest teistest elu aspektidest eraldiseisvana. Tegelikkuses on kõik rahalist edu mõjutavad tegurid väga tugevalt seotud meie igapäevase elukorraldusega - olgu nendeks oskus oma elu planeerida, võimekus oma sissetulekut suurendada, mõtteviisi kujundamine või ka meid ümbritsevad inimsuhted,» usub Kristi Saare. «Ükski asi ei loksu ise paika - vaja on sihipäraselt tegutseda.»

Autori selgitusel on meil kõigil võimalus oma elujärge oluliselt parandada, kuid mõnikord on lihtsalt puudu vajalikest tööriistadest või ideedest, et oma sihtideni jõuda. «Tegelikkuses on kõik unistused päriselt saavutatavad ning kõik selleks vajalikud oskused õpitavad,» tutvustab autor teose eesmärki. «Raamat «Kuidas saavutada finantsvabadus» näitab kätte teeotsa, mida mööda saab hakata oma eesmärkide poole liikuma.»

Raamatu autor Kristi Saare on investor ja rahatarkuse entusiast, kelle julgustavate sõnade saatel on oma rahaasjad korda saanud ja esimesed sammud investeerimismaailmas astunud kümned tuhanded eestlased. Ta on tegelenud investeerimisega 2012. aastast ja Äripäev on ta valinud aasta investoriks 2021. Kristi on raamatu «Kuidas alustada investeerimisega» autor, ettevõtja, koolitaja, mentor ja MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja.