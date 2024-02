Epp Petrone: öeldakse, et raamatu üle ei tohi kaane järgi otsustada. Aga tegelikult...

Susanne Liederi raamatu «Astrid Lindgren» puhul on kaas mu meelest täiesti adekvaatne peegeldus sisust. Ma kahtlustasin algusest peale, et sisu võib olla natuke lääge, sest kaanepilt on justkui vanamoodsal armastusromaanil. Kaanel on ka moto natuke kohmakas: «Tema elu on täis lapsepõlve, armastuses otsib ta õnne».