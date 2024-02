Võtab aega, et mõista, kui lahe on üks torisev mamma

Tegelikult on minu mamma pärit Varblast Läänemaalt. Tal on laulukõlaline taust: «Laine Laanemaa Läänemaalt». Mina ise olen narmasjuurne, iga suguvõsa ots on Eesti eri otsast ja üks lausa Komimaalt… aga minu elatud aastad Setomaal ja Võromaal panid mind austama seda keelt ja põliskultuuri, mida enda ümber tundsin. Kuigi ma siiani ei kõnele seda keelt vabalt, vähemasti ma õpin seda ja väga austan ka. Terve 2023. aasta olen käinud võro keele tundides, kavatsen jätkata järgmisel aastal. Nii et selles mängumaailmas, perelugude-maailmas, elab mamma kusagil siinses keeleruumis, Eesi kagunurgas. On see siis Põlvamaal, Võromaal, Setomaal, võibolla isegi Mulgimaal või Tartumaal, see polegi nii oluline. Kokkuleppel mu keeleõpetaja Jüvä Sullõviga oleme lahendanud mamma tegelaskuju tsitaadid nii, et on mõista, et mamma kõneleb ise küll kohalikku keelt, aga lastega (latsiga) üritab ta nii-öelda rääki-keelt tarvitada. Eks see kokku üks paras kombinatsioon ole. Nii saavad ka Tallinna lapsed aru. Ja ikkagi kõik lapsed õpivad siit Lõuna-Eesti keelepruugi sõnu ja grammatilist eripära… doseeritult, mitte liiga palju. Nagu Sullõv ütles, oli niimoodi palju keerulisem keelt toimetada: oleks olnud puhas võro keel, olnuks lihtsam.