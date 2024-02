Kirjanike Majas esitleti Mari Murdvee luulekogu

Saatesõnas nendib luuletaja Doris Kareva, et Mari Murdvee luule liigub mööda ilmselgeid, ometi varjulisi radu, tuikvel nagu elumahl taime rakkudes. «Tema tekstid on mõnes mõttes sõnatu keeris, valge sammas, mis ühendab üles. Lilledest, lindudest, vihmast vestavad need tuksuvad hetked, harilikud otsekui südamelöögid, ometi iseäralikult kuulatama panevad,» kirjutab Kareva.