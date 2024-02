Virumaa kirjandusauhinna võitis «tõeline romaan», mida ei saa käest ära panna

Hindamiskomisjoni esimees, Eesti Kaevandusmuuseumi juht Etti Kagarov ütles, et «Katkurongi» lugedes oli tükk tegemist, et seda vahepeal käest ära panna. «Lihtsalt ei saa, sest Rein Raud on osanud iga peatüki niimoodi lõpetada, et sa tahad kohe järgmist lugeda, et teada saada, mis edasi juhtub.»