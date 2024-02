Tasuta e-raamatuid loevad peamiselt Eesti naised

«E-väljaannete laenutus MIRKO sobib esimese aasta tulemuste põhjal kõige enam aktiivsele inimesele. Tervelt 52 protsenti laenutuskeskkonna kasutajatest on vanuses 30–59,» kõneles Eesti Rahvusraamatukogu üleriigilise laenutusteenuse juht Margit Jõgi, kes viitas, et naised on aktiivsemad laenutusteenuse kasutajad.