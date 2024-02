Eesti keeles ilmus George R. R. Martini jutukogumik «Tuhande Maailma lood»

2023. aasta sügisel oma 75. juubelit tähistanud George R. R. Martinile meeldisid juba poisikesena kõige enam kosmilised planeedilood, mis viisid ta rännakutele kaugetesse galaktikatesse ja võõraste tähtede juurde. Ning just selliseid lugusid hakkas ta ise noore ulmekirjanikuna 1970ndatel kirjutama. «Tuhande Maailma lood» on Martini 22. eestikeelne raamat, mis tutvustab nagu juba varem Orpheuse Raamatukogus ilmunud «Öölendajad» (2012), «Valguse hääbumine» (2020) ja «Haviland Tufi reisid» (2020) meile teda eelkõige kui kosmoseulme kirjanikku.

Selle mahuka kogumiku lühiromaanide ja juttude tegevus toimub kirjaniku Tuhande Maailma nime kandvas tulevikuajaloos, kus inimkond on levinud planeedilt Maa ümbritsevatesse tähesüsteemidesse ning loonud suure Föderaalimpeeriumi. Kohtutakse ka kahe tulnukrassiga, kellega peagi algab sajandeid kestev konflikt, mille käigus kõik kolm tsivilisatsiooni lõpuks kokku varisevad. Inimkond teeb läbi Valitsuseta Aja ja taastub, kuid ei moodusta enam kunagi ühtset poliitilist tervikut. Sõda muudab suhtluse eri maailmade vahel veelgi kaootilisemaks, kui see niigi oli, ja iga planeet kogeb Kollapsit omal viisil ning ajal. Mõnes maailmas katkevad tähelennud viieks aastaks, mõnes viiekümneks, mõnes viiesajaks. Kuid suur sõda ning selle järelmõjud on neile põnevatele planeediseiklustele vaid kaugeks fooniks...