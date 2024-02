KEHAKEEMIA ⟩ Mis juhtub, kui dopamiin otsa saab?

David JP Phillips on Rootsist pärit rahvusvaheline lektor, treener ja koolitaja. Tema TEDx-loenguid on veebis vaadatud 11 miljonit korda. Vaid 20 aastaselt lõi ta eduka IT-ettevõtte ning hiljem koolitusfirma. Säravast pealispinnast hoolimata jõudis ta 39aastaselt tõdemuseni, et on olnud kogu täiskasvanudea sügavas depressioonis. Just sellest olukorrast ongi sündinud tema raamat, loengud ja koolitused. Äsja ilmus tema raamat «Kehakeemia: kuus elumuutvat ainet» ka eesti keeles.