Sinijärv soovitab krimkat: veider Rootsi ei ole veel omadega otsas!

Need järjed, need järjed… ei saa nondega päriselt järje peale. Ega peagi. Huvitav ikkagi, kuidas mõned raamatud ühes-teises ajahetkes ülemaailmselt rokivad ja terve hulga tekstide läbimüügi käimatõmbajaiks hakkavad. Mäletame veel (kas mäletame?) Dan Browni. Õigel ajal õige tekst õigetele inimestele, kui davincikodeerimisest kõnelda. Mida raamat edasi, seda igavam. Ent suur jälg põnevusmüüvikute maailma. Ja kui palju sarnasi järgnes ta tuules. Et enne etemaidki oli, ei mäleta keegi. Omaette vandenõuteooria? Miks mitte. Tehtagu uus või makstagu kinni. Või mindagu kõneldagu Robert Ludlumi ja Tom Clancy vaimudega…

Stieg Larssoniga oli sama lugu. Takkajärele vaadates ei saa üldse aru, millest täpsemalt see ülemaailmne fenomen algas, kasvas ja õilmitses. Päris tobe tundub ausalt öeldes. Ju oli jällegi õige hetk ja õige lugu. Ent. Head kirjanikku ei saa alahinnata. Olid nood lood lollid kui iganes, põnevikupauerit jagus ja inimesed kleepusid sõnade manu. Mis on hea. No ja siis suri autor ära (lift oli katki, seitse korrust trepist, süda ütles üles). Mis oli halb. Hakati tegema järgesid – mis oli mõistetav – ning läkski ja lähebki nii ja naa. Tuli paar tehniliselt okeid, ent mitteköitvat järge David Lagercrantzilt. Karin Smirnoff jätkab. Paremini, algupärasemalt.

Muidugi on alles kogu see hämarajura, mis Larssoni loodud Rootsile oma vastiku võlu annab – ilge kamm kõigil, pahad rikkad, jubedad pervod, hirmsad firmad, võimas loodus, imelikud inimesed. On jah tüütu, ent Smirnoff on ambivalentsem, vähemalt natuke. Hoiab Stieg Larssoni vaimu elus. Näha on, et juttu jätkub kauemaks, kõiki traadiotsi kokku ei väänata, krutitakse huvi. Toode on toode. Eeldab järjeloo järjelugu. Pole kahtlust, et lugu tuleb, kuna kirjutamise oskust jagub, kõik pahad ei saanud kinni püütud ja igast jura saab veel tehniliselt keevitada nii, et vähe ei ole.