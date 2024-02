LUGEMISSOOVITUS ⟩ Tahate targemaks saada? Lugege näiteks seda raamatusarja

Lugelen siin mõned raamatud lihtsalt üles, et oleks selgesti näha, kui mitut moodi eri aegadel mõeldud. Kõik see kraam on ka eesti keeles saadaval, kiidetud olgu loojad, toojad ja tegijad. «Zhuangzi sisepeatükid», «Inimolu viletsusest», «Metamorfoosid» ning mu isiklik lemmik, pikad pealkirjad on ikka head – «Läbipõimunud elu. Kuidas seened loovad meie maailma, muudavad meie teadvust ja kujundavad meie tulevikku». Kõlab päris õudne? Oo jaa. Aga siin on päris asi, mitte see mumbojumbo, mida müüakse ja ostetakse tos imelikus maailmas, mis elab… noh, kusagil mujal.