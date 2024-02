JÄRJEJUTT ⟩ «Olen mõistetud mäletama poissi, kes põhjustas mu ema surma»

vaid selle pärast, et tema on põhjuseks, miks ma usun Jumalasse:

On 1953. aasta suvi. Õnnetu hetk toob kahe 11-aastase poisi ellu tohutu muutuse ning üks neist – pisike, kummalise hääle ja muljet avaldava intellektiga Owen Meany – veendub, et ta on Jumala tööriist. Ja sedamööda, kuidas poisid kooli jõululavastuste, televisiooni tuleku ja Vietnami sõja taustal täiskasvanuikka jõuavad, näitab erakordne sündmuste jada, et ehk ei eksisteerigi Oweni jumalik plaan üksnes tema kujutelmades.