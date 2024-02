Nietzsche loomepalavikus: minu suurim elamus oli tervenemine. Wagner on vaid üks mu haigusi

See, mis mind sügavaimalt paelus, see on tõepoolest dekadentsi probleem, ‒ mul oli selleks põhjust. «Hea ja kuri» on vaid selle probleemi erikuju. Kes allakäigu tundemärkide suhtes silmad lahti hoiab, see näeb läbi ka moraali, ‒ mõistab, mis varjub tema kõigepühama nime ja väärtusvalemite taga: vaesunud elu, lõputahe, suur väsimus. Moraal eitab elu... Säärase ülesande jaoks pidin varuma enesedistsipliini: ‒ võtma seisukoha kõige haige vastu iseendas, Wagner kaasa arvatud, Schopenhauer kaasa arvatud, kogu modernne «inimlikkus» kaasa arvatud. ‒ Sügav võõristus, jahedus, kainenemine kõige ajaliku, ajastuomase suhtes: koos ülima sooviga saada Zarathustra silmaks, silmaks, mis vaatab tohutust kaugusest inimese kui tõsiasja peale, ‒ näeb seda enda all... 2 Seks otstarbeks ‒ milline ohver oleks olnud liiast? Milline «eneseületus»! Milline «enesesalgamine»!

Mitte et ma tahaksin olla tänamatu selle haiguse vastu. Kui ma siin kirjatöös kehtestan väite, et Wagner on kahjulik, siis hoolimata sellest ei pea ma vähem kehtivaks väidet, et ta on möödapääsmatu ‒ filosoofile. Muidu võib ehk Wagnerita läbi ajada: filosoofil pole aga Wagneri eest pääsu. Ta peab olema oma aja halb südametunnistus, ‒ selleks peab ta seda aega parimini tundma. Aga kelles leiaks ta moderni hinge keerdkäikude jaoks pühendunuma juhi, kõnekama hingetundja, kui seda on Wagner? Wagneris kõneleb modernsus oma intiimseimat keelt: ta ei varja ei oma head ega kurja, ta on kogu oma häbist lahti saanud. Ja ümberpöördult: kui Wagneri hea ja kuri on endale selgeks tehtud, siis on lõpparve tehtud vaat et ka modernsuse väärtusega. ‒ Ma saan sellest täiesti aru, kui üks tänapäeva muusik ütleb: «Ma vihkan Wagnerit, aga mingit muud muusikat ma enam ei talu.» Ma saaksin aga aru ka filosoofist, kes teataks: «Wagner resümeerib modernsuse. Pole parata, kõigepealt peab olema wagneriaan...»