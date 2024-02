Kolme kodakondsusega Eesti gümnasist kirjutas verise noorteromaani, millesse peitis enda kõige sügavamad läbielamised

«Ma pole tavaline kirjanik. Selleks, et kirjutada «64 ruutu elust», oli mul vaja kogeda väga tugevaid emotsioone, mis vahel tekkisid iseenesest, vanematega tülitsemise tõttu või üldise masendava meeleolu pärast, kuid vahel pidin ma emotsioone tekitama lauludega. Lühidalt öeldes ei puudunud ega puudu siiani minu igapäevasest kirjanikutööst rängad, hanenahka tekitavad laulud, mille tagajärjel ilmuvad just need read ja peatükid, mida parimateks pean. Samas miski ei jää kõrvalnähtusteta ja vahel võisid ülemäära tugevad läbielamised viia väiksemate või suuremate närvivapustusteni,» räägib autor.

«Samas ei saa kohe kindlasti väita, et selliste tagajärgede põhjuseks olid ainult laulud,» rõhutab ta. «Lihtsalt tahaksin, et minu lugejad teaks, et olin romaani sisse kirjutanud enda kõige sügavamad läbielamised, sest raamat oli põhimõtteliselt ainuke koht, kus sain jääda iseendaks ning välja lasta kõik, mida päris elus kunagi ei julgeks. Seepärast on see raamat minu jaoks midagi sügavamat kui lihtsalt mustad tähed valgel paberil. Loodetavasti leiavad ka lugejad romaanis enda jaoks midagi olulisemat kui lihtsalt vaba aja veetmise variandi,» lisab autor.