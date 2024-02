Drag-superstaar RuPauli 6 lemmikraamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

RuPaul Andre Charles, kes on laiemalt tuntud kui lihtsalt RuPaul, on Ameerika drag-kuninganna, laulja, laulukirjutaja, modell, näitleja ja telesaatejuht. Tema mõjukas telesaade «RuPaul's Drag Race» on võitnud Emmy teleauhinna ja toonud drag-kultuuri laiema publiku ette.