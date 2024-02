Kuido Merits: Karula haarab oma künkaliste kätega sind otse sülle ja enam lahti ei lase

Igatahes peab Taheva, aga eriti just Hargla kohta märkima, et tugev kogukonnatunne on seal kaugel Läti piiri ääres tõepoolest olemas. Kahtlemata on tollestki maanurgast läinud noored tööd ja paremat elu otsima linna. Samas on nii mõnedki tagasi tulnud ja teisigi omasuguseid kaasagi tõmmanud. Parim näide on Rasmus Onkel, toreda nimega ja klaari olekuga noor mees, kes mõne aasta eest Harglasse kolis, sest internet on kõikjal, enam ei loe, kus sa paikned ja omi asju teed. Ta veab kogukonna koostöövõrgustiku projekti Kotus ja selle veebikeskkonda, et tegevuste ja projektide toel oma kodukanti arendada. Kuna veebis on üleval kohalike külade kinnisvarauudised ning külade vabad majad ja korterid on ära kaardistatud, olla vahepeal tekkinud lausa maale kolimise buum. Kotuse koostöövõrgustiku korraldatav Hargla öölaat ehk Kotussõ uma üülaat on kujunenud kohalikuks tähtsündmuseks. Toimub see suveajal öösiti endisel laadaplatsil, müüakse vaid oma kätega tehtud käsitööd ja toitu ning kohale kutsutakse sobivaid artiste, nagu näiteks Lauri Saatpalu. Minul jäi paraku tol ja järgmiselgi suvel see müstika ja romantika koos ritsikate kontserdiga kogemata. Pole parata, igale poole ei jõua, kuigi tahaks.