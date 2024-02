Kuido Merits: ei kujuta ette, mismoodi oleksin Valgas elanud ilma mõnusate saunaõhtuteta

Olin Atsost vahel Saarale rääkinud, kui mitte ülivõrdes, siis vähemasti kiitvalt, oli ta ju mind nii palju aidanud ja üldse hea semu. Mispeale Saara pisut pilkavalt kostis, et see sinu Atso on muidugi ideaalinimene (Saara enda jaoks need kõige õigemad inimesed – pärisinimesed – olid looduseusku, elasid keset sügavat loodust ja valmistasid kõike oma kätega, veel parem, kui tegid pärimusmuusikat juurde, nagu näiteks Metsatöllu Lauri Õunapuu ja Meelika Hainsoo, kes elasid Karula rahvuspargi keskel, Saara oli neil külas käinud ja loo teinud). Vastasin talle, et ilma naljata, päriselt ka! Ega Atsol ideaalinimesest õieti miskit puudu jäänudki. Minu jaoks kehastas ta parimat võimalikku lõunaeestlast ja veel valgalast kõige ehedamal kujul. Väga töökas ja hakkaja, sõbralik ja lahe suhtleja. «Selline tore», nagu võttis kokku naiskolleeg Eeva Riia saatkonna päevilt. Pea alati heas tujus ja positiivne – kui kasutada tänapäevast üldlevinud omadussõna –, nõnda, et tema seltsis unustasin enamasti oma kohatise iroonia ning mõningase künismi ja nihilismi. Kõigele lisaks oli Atso veel laia lugemusega, isegi minu asju oli ta kohusetundlikult lugenud. Kord soovitas ta mulle Artur Adsoni, peaaegu omakandimehe luuletuse «Rohiline ruunakene» esimest salmi. Need read tegid tõesti meele muhedaks: