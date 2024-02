Teos mis põhjendab, miks vanemad teismelistest tihti aru ei saa

Nicola Morgan, «Süüdi on mu aju»

«Tahan tutvustada sulle su aju telgitaguseid, nii et järgmine kord, kui saad pahandada, sest oled hommikutundideni üleval istunud või poole päevani põõnanud, õpetajale vastu hakanud, suitsetanud, kuigi see on tervisele halb, tormiliselt reageerinud, hulljulgelt käitunud või üleüldiselt tõrges olnud, saad lihtsalt öelda: «Süüdi pole mina, vaid mu aju.»