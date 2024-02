Näitleja Jacob Elordi 4 lemmikraamatut, mida saab lugeda ka eesti keeles

«Salajane ajalugu» jutustab Hampdeni kolledži klassikalise filoloogia üliõpilastest, kes metsas salajast rituaali taaselustades kogemata inimese tapavad. Kuigi peategelane Richard Pappen selles kahetsusväärses sündmuses ei osale, loodavad sõbrad, et just tema saab aidata neil õnnetusest tõusnud probleeme lahendada. 20. sajandi üks olulisemaid romaane on kirjutatud noorte inimeste sõprusest ja selle proovile panemisest.

Jack Kerouac, «Teel» Foto: Apollo

See legendaarne teeloleku romaan on kirjutatud 1950. aastate algul, kui biitnikud mässasid USAs ühiskonna väärtushinnangute vastu, mis olid nende meelest tardunud – elul on pakkuda palju enamat kui vaid raha, karjäär ja kohustused.

1957. aastal ilmunud «Teel» tegi Kerouacist kirjandusliku underground’i kultusisiku ja biitnike eestkõneleja. Mõne nädala jooksul ühele pikale paberirullile kirja pandud vaba, džässiliku ning taotluslikult toimetamata kirjutamisstiiliga romaanist sai biitnike piibel, mis inspireerib lugejaid tänaseni.

Teos on 1940. aastal Pulitzeri preemia ja 1962. aastal Nobeli kirjanduspreemia saanud autori võimas perekonnasaaga. Raamatu (1952) aluseks on Ameerika olustikku kantud piiblilegend Kainist ja Abelist. Tegemist on ühelt poolt perekonnalooga ja põlvkondade konflikti kujutusega, teiselt poolt aga vaeb kirjanik oma raamatus selliseid igavesi teemasid nagu headus ja kurjus, andestamine ja kättemaks, saatusega leppimine ja sellele väljakutse esitamine. Värvikad ja tugevad tegelased, meeldejäävad looduskirjeldused ja omamoodi romantilis-filosoofiline elunägemine teevad raamatu tõeliselt nauditavaks. Romaani põhjal on 1955. aastal tehtud ka menukas film.

Päevikuvormis romaan, mis vahendab ängide küüsis vaevleva minategelase Antoine Roquentini eksistentsiaalset ekslemist ja eneseotsingut 1930. aastate Pariisis. 20. sajandi ühe mõjukaima prantsuse kirjaniku ja filosoofi Jean-Paul Sartre’i (1905–1980) kirjanduslik debüüt, millest kujunes tema läbilöögiteos. 1938. aastal ilmunud «Iiveldus» on paljude uurijate meelest Sartre´ parim proosateos, mis oli ühtlasi uue mõttevoolu – eksistentsialismi esimene kirjanduslik pääsuke.