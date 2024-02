Rahvusraamatukogu kutsub annetama vanu maakaarte «valgete alade» kaotamiseks

«Paljud esmapilgul vaid orienteerumiseks tehtud kaardid võivad anda väärtuslikku infot paikkonna maastiku väiksemategi muutuste kohta, sest need on harukordselt detailsed ja alati on teada ka koostamise aeg,» selgitas Tiina Kruup, kes lisas, et täpne dateering on teadustööde puhul väga oluline. Kaartide omavahelisel võrdlusel on välja tulnud objekte, mida nii-öelda peavoolu kaartidel pole märgitud.