Neli raamatusoovitust, mis aitavad meestel ja naistel omavahel ühendust luua

Kuidas me ka armastuse kolmnurkadesse ei suhtuks, on need ometi osa meie elust, suhtelisuse ookeanist, kus me elame. Me kardame eksida, purustada oma ja võõrast saatust, tahame kaitsta perekonda võõra «sissetungi» eest. Tahame, kuid sageli see meil ei õnnestu... Kas armastatud inimest võib petta, reetmata iseennast? Mis on reetmine? Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on ikka tõelise armastusega? Kõiki neid küsimusi käsitleb tuntud autor, psühholoog Anatoli Nekrassov.