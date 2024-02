LUGEMISNURGA VIDEO ⟩ Lugu kahest sõbrast, kes on pidevalt armunud, aga pole armukesed

Kuigi Sadiel kulus aastaid, enne kui ta seda Samile tunnistas, oli Marxist sel suvel uskumatult palju kasu. Ei, Marx ei olnud mängudisainer. Ta ei olnud tuus programmeerija nagu Sadie ega osanud joonistada nagu Sam. Aga peaaegu kõik muu tegi ta nende eest ära ja tema panus ulatus argivajaduste rahuldamisest loominguliselt oluliste asjadeni. Marx organiseeris töövooge, et Sadie ja Sam oleksid paremini kursis sellega, mida teine parasjagu teeb ja mida nad ise tegema peavad. Koostas pikki nimekirju tarvikutest, mida vaja läheb. Käis oma krediitkaardiga enam kui heldelt ümber – neil oli pidevalt mälu ja salvestusruumi juurde vaja ning nad kõrvetasid kogu aeg graafikakaarte läbi – ja tegi sel suvel oma viiskümmend käiku Central Square’i suurde arvutipoodi. Avas pangakonto ja asutas osaühingu Go, Ichigo, Go. Korraldas maksude maksmise (mis andis neile lühikeses perspektiivis rahasäästu, sest tootmisvahendite ostud olid maksuvabad), ja kui neil oleks mingil hetkel vaja inimesi juurde palgata, sest kunagi seda kindlasti vaja läheb, siis tegi ta ka selleks ettevalmistusi. Kandis hoolt, et kõik oleksid söönud, joonud ja maganud (vähemalt natukene), ning hoidis nende töökohad puhtad ja kaosevabad. Ta oli kogenud mängur ja seetõttu sai temast suurepärane tasemetestija ja veaotsija. Peale selle oli Marxil maitset ja lootaju. Marx oli see, kes soovitas «Ichigosse» juurde panna kuulsa «allilma» osa («Ichigo peab laskuma nii madalale kui võimalik,» ütles ta), ja Marx oli see, kes äratas neis huvi Takashi Murakami ja Tsuguharu Foujita vastu. Marx oli see, kes armastas avangardset instrumentaalmuusikat ja lasi neile CD-mängijast Brian Enot, John Cage’i, Terry Rileyt, Miles Davist ja Philip Glassi, samal ajal kui Sadie ja Sam töötasid. Marx oli see, kes soovitas neil uuesti lugeda «Odüsseiat» ja «Ürgset kutset» ja lasteraamatut «See on julgus». Samuti lasi ta neil lugeda lugude struktuuri raamatut «Kangelase teekond» ja laste kõne arengu raamatut «Keeleinstinkt». Ta tahtis, et kõne-eelne Ichigo tunduks autentne, et mängus oleks detaile, mis ellu ärkavad. Marx nägi Ichigos kojutuleku lugu, aga ka keelelugu. Mismoodi me maailmaga suhtleme, kui meil ei ole keelt? See lugu haaras Marxi osalt sellepärast, et tema ema ei saanudki jaapani keelt lõpuni selgeks, ja Marx uskus, et just sellepärast on ema olnud suurema osa täiskasvanuelust üksi ja mõnikord ka masenduses. Marx oli see, kes hakkas mängu ka müügi aspektist mõistma. Üks asi on teha valmis suurepärane mäng, aga ükskord tuleb hetk, kus sa pead teistele selgeks tegema, mispoolest see on suurepärane mäng.