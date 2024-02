Eesti keeles ilmus tunnustatud Austria kirjaniku noorteromaan

«Ketsid» on Cornelia Travniceki (1987) debüütromaan, mille peategelane Mae jutustab ühtaegu vaimukalt ja valusalt üleskasvamisest nähtamatu lapsena haige venna kõrval, lähedase kaotusest, perekonna purunemisest, tõstab mässu ühiskonna silmakirjalikkuse vastu ja maitseb ka tänavaelu. Travnicek on öelnud, et Mae tuli talle tegelasena pähe siis, kui ta oli enda tutvusringkonnas tähele pannud, mis juhtub, kui peres on täiskasvanud sattunud kriisi ega saa abi – ja pole seetõttu võimelised omaenda lapsi samast kriisist läbi aitama.