Mis kõik võib juhtuda, kui enne koolireisi isepruunistuvat kreemi ja kodust blondeerimist proovida

Suvepuhkus on läbi saanud ja Lottiet ootab ees mitmepäevane koolireis. Ehkki tüdruk on sellepärast elevil, pelgab ta ka, kuidas tulla toime koduigatsusega. Suhtlus Ilusa Prantsuse Poisiga ei kulge päris nii, nagu Lottie arvanud oli, ja pealekauba lööb see kiilu tema sõprusse Danieliga. Lottie kogeb nii kiusamist kui ka sõprade tuge ning õpib enda ja teiste eest välja astuma. Veel peab tüdruk maha esimese tõelise peo, üritab pääseda jalgpallitiimi, maadleb matemaatika ja ka armukadedusega, saab enda nahal tunda koduse juustevärvimise võlusid, püüab koos sõpradega tõestada, et nende kamp on parim, ning kogemata saab temast suisa legend. Muide, kas teie teadsite, kui raske on välja vihastada siili?!