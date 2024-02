NII PÕNEV ⟩ Epp Petrone: esmakordne juhtum, kui noorim tütar soovitas mulle raamatut

See on vist esmakordne juhtum, kui minu noorim tütar (11 ja kolmveerand aastat vana) soovitas mulle raamatut. Ütles, et see pole «üldse tavaline raamat». Ja mulle ka väga meeldis, nii et pidin hetk pärast esimese raamatu läbi saamist minema tütre tuppa otsima: kus see teine osa on?