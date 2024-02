Ilmus Eesti muuseumide aastaraamat 2020-2022 «Muuseum +»

Muuseumide aastaauhindu on Eestis välja antud alates 2004. aastast, kuid esmakordselt on ilmumas kogumikteos aastaauhindade nominentide ja laureaatidega. Raamat tutvustab viimase kolme aasta parimaid praktikaid. Need kolm aastat on piisavalt pikk periood, et joonistuks välja nii mõnigi kiireloomuline kohandumine, pikaajaline planeerimine, rahvusvaheline saavutus või kogukondlik kujunemine.