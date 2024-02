LUGEMISNURGA VIDEO ⟩ Kuidas saada mida soovid, tegemata iseendaga kompromisse?

Avasta see üks asi, mis mõjutab käitumist rohkem kui miski muu. «Mõjus peitub sinu jõud» aitab õppida kasvatama karismat, pidama läbirääkimisi mugavalt ja loovalt ning märkama manipuleerijaid enne, kui on liiga hilja.

Äraütlemist harjutades proovi mitte selgitada rohkem kui vaja. „Ei“ on täislause ja „Ei, aitäh!“ on viisakas täislause. Ole soe, selge ja kindlameelne. Kui sa ei mõju „ei“ öeldes kindlana, võivad nad muudkui edasi manguda, mis muudab äraütlemise veel raskemaks. Kui pead, võid väljakutset selgitada ja, nagu ma ütlesin, võid isegi meelt muuta.

Aga sa pead alustama eitavalt. Enamik, kes selle väljakutse ette võtavad, on tulemuste üle üllatunud. See pole nii hull, kui arvad. Inimesed ei hakka sind vihkama. Sa võid leida, et see on joovastav. Ja väestav. Ja praktiline. Ja väärt kordamist oma argielus.

Ehkki «ei»-väljakutse on otsekohene, ei tähenda see, et see oleks kerge. Ja vahel on vaja vastata enamat kui «Ei, aitäh!». Siin on mõned stsenaariumid ja vastus, kuidas saaksid käsitleda neid olukordi selguse ja soojusega.