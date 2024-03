VÕÕRAS OMAL MAAL ⟩ Kas see on ikka õige eestlane, kes ei oska isegi eesti keeles vanduda?

Ehkki Robert on alles 16-aastane, on ta oma vanemate töö tõttu elanud juba neljas välisriigis. Viimaks otsustab pere tulla tagasi Eestisse ja sinna ka jääda. Ent peagi avastab end võõrsil võõrana tundnud noormees üllatusega, et ta on võõras ka omade seas. Paljude meelest polevat ta õige eestlane, vaid hoopis ameeriklane, kes isegi ei oska eesti keeles vanduda!