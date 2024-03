GALERII ⟩ ERÜ tunnustas parimaid raamatukoguhoidjaid ja tublimaid tegusid raamatukogudes

Parim noor raamatukoguhoidja on Ambla ja Koeru raamatukogu raamatukoguhoidja Eleri Kang, keda tunnustati aktiivse ja inspireeriva tegevuse eest laste lugemise arendamisel ja kohaliku kultuurielu edendamisel Järva vallas.

Aasta lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre on algatanud laste lugemisharjumust toetavad ja laste hulgas ülipopulaarsed teemakambrid Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas.

Aasta kooliraamatukoguhoidja Daivi Jõerand on loonud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogust kaasaegse ja toetava õpikeskkonna õpilaste lugemis- ja väljendusoskuse arendamiseks.

Raamatukogude sõber on ettevõte Metsatervenduse OÜ. Detsembris 2023 allkirjastati kolmepoolne koostööleping Metsatervenduse OÜ, Valga Valla ja Valga Keskraamatukogu vahel, mille kohaselt ettevõte toetab Valga Keskraamatukogu üheksat haruraamatukogu 500 euroga kalendriaastas, kusjuures pole tegu vaid ühekordse toetusega, vaid see jätkub ka edaspidi. Ettevõtte esindaja Anti Rallmanni sõnul mõjutab just raamatukogude käekäik oluliselt maapiirkondades elavaid inimesi. «Ettevõte Metsatervenduse OÜ soovib nende heaks midagi ära teha ja olla seejuures ka suunanäitajaks,» kinnitas Rallmann.