Raamat, mis võlus mind hetkega. Ootasin selle ilmumist, sest Ilona oskab maailma käsitleda nii õigesti ja tema mõtted on puhtad ja selged kui allikavesi. See raamat toetab naiseks olemist - läbi taipamiste saab tunneteada palju sarnast oma elust. Võid võtta raamatu kätte suvalisest kohast ja leiad just sulle kõige olulisema ning tähtsama päevasõnumi. See on naiste piibel, mis peaks olema igal kaunil hingel öökapil. Parim kingitus läbi aasta.

Me kõik soovime olla armastatud ja ise armastada. Kõige tähtsam on õnnelik ja armastust täis paarisuhe. Täna on palju lahkuminekuid ja lahutusi. Meile ei ole õpetatud, kuidas luua teadlik paarisuhe. See raamat avab sinu silmad ja südame, sa hakkad mõistma kui palju sõltub sinust endast, et jõuda soovitud armastuseni. Sa hakkad mõistma, et suhe vajab hoolt ja tähelepanu, et sinu kaaslane peegeldab tagasi sind ennast. Hea suhe vajab oskust rääkida ja selgelt väljendada enda soove ja vajadusi. Mitte eeldades, et kaaslane on hiromant ja loeb sind ridade vahelt. Kui iga eestlane loeks seda raamatut, siis inimeste suhted muutuksid kordades paremaks ja teadlikumaks. See raamat peaks olema gümnaasiumis kohustuslik kirjandus. Sul saab olema täpselt nii hea ning armastust täis suhe kui hea suhe on sul iseendaga!