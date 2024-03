Algab noorte novellikonkurss Värske Novell

Värske Rõhu proosatoimetaja, kirjanik ja tõlkija Paul Raud leiab, et just noorena lugemise ja kirjutamisega alustamine tagab kindla kirjandusliku põhja kogu eluks. «Kirjandus saab õitseda üksnes siis, kui ta on avatud värsketele lähenemistele ja uutele häältele,» tõdeb ta. «Värske Novelliga tahamegi lasta kõlada õige noorte kirjutajate häälel, mis alles otsib oma tooni. Novell on žanr, mis lubab julgelt katsetada, aga samas ka oma kirjanduslikud oskused proovile panna ja neid lõpmatult lihvida.»