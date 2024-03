Eesti Lastekirjanduse Keskuses saab näha rahvusvahelist illustratsiooninäitust linnaelust

Näitus, originaalpealkirjaga «Telling the City», tekkis ideena möödunud aastal, kui Vilnius tähistas oma 700. aastapäeva. Näitus kajastab seda, kuidas linn peegeldub lasteraamatutes. Lastekirjanduses on läbi aegade peetud loodust laste jaoks turvalisemaks keskkonnaks kui linna, mida on kujutatud vastupidiselt sageli kiirete, isegi ohtlike kohtadena. Seega soovisid kuraatorid selle näitusega tuua linna esiplaanile ja rõhutada selle tähtsust lasteraamatu illustratsioonis. Näitus eksponeerib linnaruume erinevatest nurkadest ja vastab küsimustele, mida linn osalevate maade kunstnikele esindab, kuidas muutub ühiskondlik linn kellegi omaks ja mis teeb selle lapsele elamiseks ilusaks ja turvaliseks kohaks.