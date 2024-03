«Mis tunne võib olla, kui miski järsku sinu sees elab. Kui ei tea, mis edasi saab»

Haaran kasutatud kondoomi ja lähen sellega vannituppa prügikasti juurde, astun pedaalile, et kaas üles tõuseks, ja lasen kummil prügikasti kukkuda. See maandub peaaegu hääletult paari vatipadja peale. Ma ei võta jalga siiski ära, vaid jõllitan edasi prügi, selle koostist, kondoomi sisu. Laps. Just seda peaksime tegema. Lapse saama. Nii saaksin ma teda säilitada, vähemalt natukese temast.

Sõidame mööda valgest fassaadist, millel seisab reljeefkirjas «If you are a banana and try to be an apple», ja siis oleme juba möödas, aga ma tean alumist rida sõna-sõnalt peast. Sel hetkel tunnen end üldsegi rohkem puuviljakokteilina.