Oscari nominent Mark Ruffalo soovitab 7 väärt raamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud

Mark Ruffalo on aktiivne kodanikuaktivist ja see paistab välja ka tema lugemissoovitustest. Intervjuudes on sageli palutud Ruffalol nimetada oma lemmikraamatuid ja ta ütleb sel puhul ikka, et üht lemmikut on raske välja tuua, sest ta loeb palju ja väga erinevaid žanreid.