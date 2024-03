Michael Marder käib värskes teoses välja erakordselt võimsa idee

Marder käsitleb õhtumaise filosoofia ajalugu ja vaatleb, kuidas on taimede olemist eri aegadel mõtestatud ning milliseid probleeme on mõned püsivad kinnismõtted põhjustanud meie suhetele keskkonna ja iseendiga. Autor kirjeldab taimede elu eksistentsiaalset mõõdet ning näitab inimmõtte taimset algupära, mis seisab vastu üldistavale loogikale ja kitsale otstarbekesksusele.

Raamatule on järelsõna kirjutanud Hasso Krull, kes sedastab, et Marder on oma teoses käinud välja erakordselt võimsa idee: taasluua kogu meie mõtlemine taimede kaudu. «Marderi nägemus lähtub äratundmisest, et Lääne metafüüsika algab taimede unustamisega, sest taimed eitavad jõuliselt kinnismõttelist klammerdumist muutumatu, siginematu ja hävinematu substantsi külge. Taimed kujutavad endast «detsentreeritud keset», mis alatasa hajub ja muutub, nii et variatsioonide taga polegi püsivat substantsi ja metamorfoos pole kõrvalnähtus, vaid taimede olemus. Lühidalt, taim on keskkonna keskel alati keskkohas, olemata ometi selle kese,» kirjutab ta.