HIIUMAA MÕRVALUGU ⟩ «Kas sa siis ei teadnud, et ma olin sinusse kõrvuni armunud?»

Hiiumaa sõpruskonda tabab valus kaotus, kui tules hukkuvad neist ühe vanemad. Põleng kuulutatakse õnnetusjuhtumiks, kuid politseiuurija Josefiin on veendunud, et tegemist oli süütamisega. Ülemuse tahet trotsides hakkab ta asjaolusid välja selgitama omal käel, pannes sellega ohtu oma töökoha.

Mõne aja pärast lõõmab saarel uus tulekahju. Ent sedapuhku ei ole tuli nii helde jälgi peitma ja politseinikel tuleb lahendada kaks mõrvajuhtumit. Miks kaotasid elu just need inimesed ja kes oli see salapärane külaline, kes neid viimati elusana nägi?