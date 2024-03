Zooloog Raivo Mänd esitleb ebaharilikku reisiraamatut

Autor lubab, et raamatu kaante vahelt leiab lugeja üsna ebahariliku reisiraamatu, sest sellesse on kogutud värvikaid, ootamatuid ja õpetlikke reisijuhtumeid, mida ta on elu jooksul kogenud.

Raivo Mänd (snd 1954) on loodusteadlane, kes on oma elu pühendanud lindude sigimiskäitumise saladuste uurimisele. Pea kogu uue iseseisvusaja jooksul on ta olnud Tartu ülikooli professor, kes annab edasi teadmisi elusolendite käitumise evolutsioonilistest põhjustest. Lisaks arvukatele rahvusvahelistele teadusartiklitele on ta kirjutanud ka emakeelseid ilukirjandusliku kallakuga õpetlikke raamatuid: «Elukunstnikud» (1998), «Poiss kadakaselt saarelt» (2021) ja «Ürgema needus» (2022).