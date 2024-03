Epp Petrone: üle pika aja raamat, mida soovin koju osta

Osaliselt võinuks see raamat ilmuda sarjas «Kirjanikud omavahel», kus kirjanikud meenutasid oma elu kokkupuuteid teiste kirjanikega. Aga Viivi Luike pole siinkohal kammitsenud sarja reeglid, ta on oma portreelugude kangelasteks valinud just need, keda ise on soovinud. Mõni neist on kirjanik, nagu Viiding, Unt, Mihkelson, Kaplinski. Mõni on raamat, nagu Tammsaare. Mõni on muudmoodi tuntud ja saame teda uutmoodi tundma, näiteks Vello Salo. Mõni on hoopis tundmatu suurele publikule. Aga mis neid kõiki ühendab: nad on kõik siitilmast lahkunud. Kes ammu, kes alles hiljaaegu. Ja kõik nad olid erilised inimesed, olid Saladuse Kandjad.