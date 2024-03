Ilmus Ave Taaveti uus novellikogu, kus tegelasteks on luupainajad, kratid ja libahundid

Aeg on raamatulehekülgedel kihiline nagu kasukasalat – kaasaegse heaoluühiskonna varjudes luusib endiselt arhailine, folkloristlikule mõtlemisele omane maailm, kus toimetavad eesti rahvapärimusele tuttavad tegelaskujud – luupainajad, kratid ja libahundid. Tekstide vahele on põimitud Rein Muuluka fotod Eesti talumaastikest ning kodustest interjööridest, mis on üles pildistatud läbi 1920ndatest pärineva fototehnika läätse.