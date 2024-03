Kui sul on Frank Herberti «Düün» ja selle lisalood ammu loetud ning tunned, et oleks isu millegi sarnase järgi, siis sul veab, sest häid ulmesarju selle isu kustutamiseks on küll ja veel. Siin on mõned soovitused juhuks, kui sa pole neid veel ise kätte leidnud. Head lugemist jätkub suveni välja!