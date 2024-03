Prantsuse kultuuriloolase uurimus tõi rahvusraamatukogu varamust esile hulga haruldasi trükiseid

Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluv 1772. aasta raamat pealkirjaga «L’An 2240» on üks esimesi näiteid kirjanduslikest utoopiatest, kus 23. sajandi Pariisis on kuninga ainuvõimu asendanud parlamentaarne monarhia. Louis XV valitsemise kõrgajal oli raamat ilmselgelt keelatud, kuid sai kogu Euroopas menukiks, omandades prohvetliku kuulsuse, kui Prantsuse revolutsioon vähem kui kahekümne aasta pärast monarhia kukutas. Kogudes leidub ka Jean-Jacques Rousseau «Emile», mis keelustati vaid loetud päevad pärast ilmumist ketserliku sisu tõttu. Toimusid raamatu avalikud põletamised ning Rousseau saadeti eksiili.

Üks kollektsiooni aardeid on 18. sajandi prantsuse kunstniku Jacques Callot’ gravüürid. Teda on enim kiidetud väikesemõõtmeliste söövituste ja joonistuste eest. Näiteks näib hinnatud «Lux Claustri» sari olevat 27 graafikalehest koosnev täiskomplekt. Callot’ loomingut on viimastel aastatel hakatud üha enam väärtustama ja nii on see leidnud äramärkimist publikatsioonides ja esitlemist näitustel. Uuritud teoseid võib leida ka mainekatest kunstimuuseumidest, näiteks Louvre’ist, New Yorgi Metropolitani muuseumist ja Briti Muuseumist.