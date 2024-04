MÕISTATUS ⟩ «Üks inimene on kadunud ja ma arvan, et ta ei teinud seda oma vabast tahtest»

Särtsakas sekretär Eva aitab kinni nabida pisisuli, kes tenniseklubi liikmete kodusid puistas. Seejärel otsustab Paul parema puudumisel vastu võtta lihtsa tööotsa – leida üles üks sekretärineiu. Miski ei anna märku, et lause «Üks inimene on kadunud ja ma arvan, et ta ei teinud seda oma vabast tahtest» viib lõpuks painavalt sünge saladuse jälile. Ühel hetkel käib vihmamärjas öös jaht elu ja surma peale ning kõigi osaliste saatus on ükskõikse juhuse meelevallas.