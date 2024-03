Tartu residentuuriprogrammis on Kanada kirjanik Christiane Vadnais

Christiane Vadnais on omandanud Lavali ülikoolis magistrikraadi loovkirjutamise alal ning lisaks ilukirjanduslikule loomingule on ta Quebeci kirjanduselus tegev ka kultuurikorraldajana. Temalt on ilmunud üks romaan ja rohkelt lühiproosat ning ta teeb kaasa ka mitmesugustes interdistsiplinaarsetes projektides. Tema loomingut on seni tõlgitud kuude keelde ning tunnustatud ka mitmesuguste auhindadega.