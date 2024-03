Eesti lennusaatja raamat paljastab, milline on lennuteenindajate köögipool

Avasin ettevaatlikult, ja mõne lehekülje pärast tundsin, kuidas sisse tuleb rahu (oh, kui hea teada, et see on hästi kirjutatud). Aga samas saabus ka rahutus, teate küll, see lennujaamadele ja lendamistele ainuomane ärevus.

Argo Kasela, «Taevakirju». Foto: Raamat

Teksti peategelased on lennunduses töötavad inimesed, eelkõige stjuuardid ja stjuuardessid. Mulle meeldib, et raamatu sisu on korralikult läbi komponeeritud. Raamatu esimene pool on pidev sekeldus samm sammult konkreetse lennu ettevalmistustega seoses. Ma ei olnud lendajana sellele mõelnud, et neid ettevalmistusi nii palju on. Ja kui palju on seda, mis võib viltu minna lendamisel (ja vahel läheb ka). «Iga õppetund on kirjutatud verega,» ütleb autor.

Lugusid ja fakte on tekstis küllaga, aga samas on Argol õnnestunud kirjutada üsna anonüümne raamat, peaaegu kõik, mida ta jutustab, on toodud üldistusena. Alles lõpu eel on kaks peatükki tema isiklikust elust ja need, üllatus küll, pole üldse nii huvitavad ja lähevad mul diagonaalis lugemisele.

Lendamise isu läks raamatule kaasa elades tegelikult lehekülg lehekülje haaval väiksemaks. Lennuhirmu pole mul kunagi olnud, ei tulnud ka, aga samas teadvustasin tugevamalt prügiteemat ja kiirguse teemat. Kahetunnise lennuga tekitab inimene pool kilo prügi, millest pool on mitte-taaskasutatav. Ja kiirgust saab ka, palju. Ja õhurõhumuutustele vastu minev toit on eriti tugevalt säilitusaineid täis.

Mõni «fun fact»: