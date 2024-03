Saudi Araabiast põgenenud naine enda kinnikatmisest: juba noore tüdrukuna mõtlesin, kas see on mingi karistus

Samas teadsin ma juba lapsepõlvest, et mu kodumaal on palju vastuolusid. Kui meie maastikul valitsevad enamasti beežid ja valged toonid, mida oaaside läheduses ilmestavad rohelised laigud, ning mägedes annavad tooni kivid ja puud, siis kõrvalteedel liiguvad mustadesse kottidesse mähitud kogud, mis on nende Saudi Araabia pehmete murtud toonidega teravas vastuolus. Üle 12-aastased tüdrukud ja naised peavad oma keha kinni katma, et selle kuju ei meelitaks meeste pilke. Mina pidin meie peres juba üheksa-aastaselt kandma abaya’t – avarat vormitut musta hõlsti, mis varjas mu õlad ja kattis mu keha – ja kaheteistaastaselt niqab’i, nägu varjavat maski, mis jätab nähtavale ainult silmad. Juba noore tüdrukuna mõtlesin, kas see on mingi karistus. Kui mees ei suuda ennast pidurdada, milles siis naine süüdi on, et tema peab ennast säärase riidekuhja sisse ära peitma? Ja kui naised just peavad olema üleni kaetud, siis miks on see nii, et mehed, kui neil pole seljas teksasid ja läänelikke rõivaid, võivad kanda valget, mis peegeldab lõõskavat kuumust, samas kui naised peavad kandma musta, mis seda neelab?