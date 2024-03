Etnoloog Indrek Jääts uuest raamatust: praegu me selliseid uurimisretki itta enam ette võtta ei saa

Üritusel tuleb juttu Eesti etnoloogide ja teiste humanitaarteadlaste 2010ndatel tehtud uurimisretkedest Venemaa soomeugrilaste juurde, portreteerides inimeste igapäevaelu, arusaamasid, tulevikunägemust ja suhtumist eestlastesse.

Indrek Jääts, «Ääremaadel kõndija». Foto: Raamat

«Praegu me selliseid uurimisretki itta enam ette võtta ei saa. Ilmselt lähiajal ei hakkagi saama,» ütleb Indrek Jääts toonaste välitööde kohta. «Seetõttu on meil hea meel, et suutsime ajastu mingilgi moel dokumenteerida,» lisab ta.

Raamatust leiab lugeja seitse päevikuvormis reisikirjeldust aastatest 2010–2017. Ühelt poolt pakub raamat sissevaadet välitööl oleva etnoloogi igapäevaellu, teisalt varjundirohket lugemiselamust reisikirjanduse austajatele.

Esmalt viib Jääts lugeja permikomide juurde ja seejärel Läti idaossa vaatama, mis on saanud Lutsi maarahvast. Raamatu raskuskeskmes on retked Vepsamaale, aga käiakse ka Karjalas ning lõpuks jõutakse välja Udmurtiasse.

Raamatu andis välja Eesti Rahva Muuseumi kirjastus, toimetas Karin Kastehein, kujundas Ivi Tammaru, kaane kujundas Jane Liiv, fototööd tegi Berta Jänes.

Kõik huvilised on üritusele oodatud, sissepääs on prii. Kohapeal on võimalik hea hinnaga osta Indrek Jäätsi raamatut «Ääremaadel kõndija» ning Marleen Metslaiu ja Indrek Jäätsi teost «Keeruliste aegade kiuste. Gustav Ränga päevikud», mis võitis hiljuti muuseumide aastaauhinna parima teadustrükise kategoorias.

Indrek Jääts (s 1971) on etnoloog ja ajaloolane, Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur. Tema peamisteks huvialadeks on olnud etnilised protsessid, rahvuslus ja rahvuspoliitika. Viimasel ajal on teda paelunud ka Eesti etnoloogia ajalugu. Lisaks teadusartiklitele on Jääts teinud dokfilme ning avaldanud reisiraamatuid.