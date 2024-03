LUGEMISNURGA VIDEO ⟩ Kui metsa piisavalt kaua vaadata, vaatab see vastu?

«Ja siis ühel päeval, kui me istusime siin ja lobisesime, uuris Karmel selle kohta, et tema maja taga metsas on keegi käinud ja ühe mahamurdunud puu koledasti puruks kraapinud, täpselt nagu sina küsisid oma õunapuu kohta.» Meeri ohkas. «Tõsiasi on see, et siinkandis on ikka vahepeal selliseid jälgi puude pealt leitud, ei sina ega Karmel ei olnud esimesed, aga kes neid kraabib, seda ei tea keegi.»

«Meil on siin olnud igasuguseid jutte nende kraapimiste kohta ja need on sama vanad kui see küla ise, võib-olla vanemadki, ja nii on rahvas pannud oma mõtte ja fantaasia tööle, et sellele seletust leida. Keegi ei tea täpselt, kes seda kraapimist esimest korda mingi kassiga seostas, eks see poiss, kes ütles, et vihma ajal tuleb kass, kes puid kraabib, kui ma ise veel pisike olin, kas tema kuulis seda oma emalt või mu vanaemalt või jumal teab kust, aga nii see oli. Keegi ei ole seda kunagi tõsiselt võtnud, see on sama, mis öelda, et kui müristab ja välku lööb, siis vanapagan silku sööb, no ei ole ju selle kõnekäänu taga midagi rohkemat kui lihtsalt ütlus. Aga vahepeal on paarile inimesele see kassijutt ikka koledasti külge hakanud, Vana Villemi esimene naine oli ka seda vihmakassi asja uurinud, käinud inimestega rääkimas ja metsas ringi vaadanud ning talle läks see asi ikka koledasti hinge, enne kui ta ära suri.»