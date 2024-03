Lugu piinlikust avastusest, mis võiks ümber kirjutada kogu kehtiva kunstiajaloo

Kirjanik Carolina Pihelgas ütleb, et «Salakamber» on sisekaemuslik romaan. «Aistiline ja detailirikas tekst, mis on algusest peale kergelt ebamugav, isegi pisut okkaline, sest tekitab rohkem küsimusi kui annab vastuseid,» kirjeldab ta. «Mis on päriselt ja mis on peategelase hallutsinatsioonid? Mida tähendab ajalugu ja kui suures osas koosneb see meie tõlgendustest? Askur Alase oivaline tõlge kannab salakambri uksest sisse, ülejäänu on juba lugeja enda teha.»