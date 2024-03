Ligi 16 aastat on Tallinnas ringi sõitnud ja linnaelanikele lugemisvara laenutanud raamatukogubuss Katarina Jee. Nüüd on Katarina Jeel aeg pensionile minna ja valmimas on uus raamatukogubuss, mis ootab toredat ja meeldejäävat nime.