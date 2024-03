«Kogu raha, mille sa oled vastu võtnud, on dokumenteeritud. Kui sina keerad minul pekki, teen ma sulle sama!»

Hõbesviidi panoraamakende taga on läinud pimedaks. Charlotte istub roostekarva diivanil, käes klaasike punast veini, ja püüab peas tunglevatest mõtetest sotti saada. Ta kortsutab kulmu, tolle vastuvõtulaua administraatori käitumine oli vastuvõetamatu. Kui Charlotte ise ka veidi üle pingutas, ei tohi külalisega suheldes sedasi kontrolli kaotada. Niimoodi see ei käi. Sellel mehel on tugevad agressiooniprobleemid ja Charlotte’il on kavas sellest ta ülemusele teada anda niipea, kui aega saab.