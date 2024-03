Ilmub Anna Kõuhkna kunstnikuraamat «Kallis vari, kallis valgus»

Eesti Maalikunstnike Liidu liige, kunstnik Anna Kõuhkna tähistas tänavu 11. märtsil oma 30. sünnipäeva ja esimest kümmet aastat kunstisfääris. Selle ajaga on Annast saanud üks silmapaistvamaid ja omanäolisemaid noori kunstnikke. Õpingute kõrval Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis on Kõuhkna kunstnikuna välgukiirusel arenenud ja leidnud oma tööde austajaid nii Eestist kui välismaalt. 18 isiku- ja üle 15 grupinäituse annavad kinnitust kunstniku lennukusest.

«Kallis vari, kallis valgus» on ühest küljest album, mis võtab kokku Kõuhkna tööde paremiku, teisest küljest on see kunstnikuraamat, mis avab autori ilmavaadet, arengukaart ning võtab kokku ühe ajastu kunsti- ja kunstniku elus.